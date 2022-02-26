Cuma günü, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Gucci Sonbahar/Kış defilesinde en ön sırada oturan Rihanna ve Asap Rocky kendilerine özgü stilleriye defilenin odak noktası oldu.

Hamile kadınlar için seksi fikrini zorlama görevinde!

Geçtiğimiz günlerde hamile kadınlar için ‘seksi fikrini zorlama’ görevinde olduğunu açıklayan 34 yaşındaki ünlü şarkıcı,”Şu anda gerçekten seksi fikrini zorlamaya başladım. Kadınlar hamile kaldığında, toplum saklanmanızı, seksiliğinizi gizlemeniz gerektiğini ve şu anda seksi olmadığınızı (ama) oraya geri döneceğinizi hissettirmeye meyilli.Ben buna inanmıyorum” dedi ve ekledi ”Bu yüzden hamile kalmadan önce denemeye bile cesaret edemediğim şeyleri deniyorum. En askılı, en ince ve daha fazla kesik benim için daha iyi” diye konuştu.

Podyumdan inmiş gibi!

Rihanna, Kleopatra’dan ilham alan başlığını, göbeği açık kısa bluzu , Gucci markasına ait özel yapım ejderha motifli saten pantolonu ve leylak rengi bir kürk mantoyla kombinledi ve stil ikonu olduğunu bir kez daha kanıtladı.