Uzun bir süredir vaktinin çoğunu kozmetik markası Fenty Beauty ve iç giyim markası Savaga X Fenty’ye ayırıp müzik sektörüne ara veren Rihanna, sevenleri için heyecanlandırıcı bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, 2023 Super Bowl’da performans sergileyecek. Daha öncesinde Beyonce, Katty Perry, Lady Gaga ve The Weeknd gibi isimlerin sahne aldığı Super Bowl’un devre arasında performansını sergileyecek olan Rihanna için, Super Bowl organizatörleri “jenerasyonun yeteneği” ifadesini kullandı.

Rihanna 12 Şubat 2023’te gerçekleşecek olan Super Bowl’da yer alacağını bu paylaşımıyla duyurdu.

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