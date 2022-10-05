Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl, devre arasında yer verdiği ”Halftime” şovlarıyla herkesin takip ettiği bir etkinlik haline geldi. 2023 Super Bowl için sahne alacak ismin Rihanna olduğunun duyurulması ise sanatçının tüm sevenlerini heyecanlandırdı. Barbadoslu şarkıcının organizasyon ile ilgili Instagram’dan yaptığı paylaşım üzerine uzun zaman sonra müzik dünyasına geri dönmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rihanna, Los Angeles’ta alışveriş yaparken görüntülenmesi üzerine 12 Şubat 2023 tarihinde sahne alacağı Amerikan Futbol Ligi final maçı Super Bowl’ için ilk kez konuştu. Yıldız şarkıcı, ”Çok gerginim ama çok da heyecanlıyım” dedi. Bir süredir aşk yaşadığı rap şarkıcısı ASAP Rocky’nin de şovda yer alıp almayacağı sorulunca ”Belki” diye yanıt vererek açık kapı bıraktı. İkilinin geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen erkek bir bebekleri var.

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