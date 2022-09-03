2013’te yayınlanmaya başlayan yetişkinlere yönelik animasyon dizisi Rick and Morty, çıktığı günden beri büyük ilgi topluyor. Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından Adult Swim için yaratılan yapımın altıncı sezonunun ilk fragmanı da geçtiğimiz haftalarda bizlerle buluşmuştu. 4 Eylül, yani önümüzdeki günlerde çıkış yapacak sezondan gelen bu video, hayranları bir hayli heyecanlandırmıştı.

Şimdi ise Netflix üzerinden de yayınlanan Rick and Morty’nin yapımcılarından dizinin geleceği ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Dizide yazarlık da yapan ünlü yapımcı Scott Marder, bir diğer yapımcı James Siciliano ile birlikte hayranları sevindirecek planlarını açıkladı ve yeni sezonların ne zaman geleceği ile ilgili ipuçları verdi. Marder ve Siciliano, artık her yıl yeni bir sezonun bizlerle buluşacağını ifade etti.

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