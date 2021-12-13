RFID Nedir? Açılımı olarak radyo frekansın tanımlama kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş olup, RFID etiketlerinde ya da akıllı etiketleri ile kodlanan dijital verilerin radyo frekansları aracılığı ile okuyucu tarafından yakalandığını ifade eden bir tür teknolojidir. Yani bir etikete ya da etiketten gelen bir verici ya da verilerin veri tabanında depolayan bir cihaz tarafından yakalandığından dolayı barkodlamaya da benzetiliyor.

Aynı zamanda RFID teknolojisi barkod izleme yazılımı kullanan sistemlere nazaran biraz daha avantajları bulunur. En kayda değer avantajı ise RFID etiket veri ya da verilerinin görüş hattı dışında okunmasıdır. Barkodlar ise optik bir tarayıcı ile hizalanması gerekir.

RFID Nasıl Çalışır?

RFİD Nasıl Çalışır? Teorik olarak bir barkodlamaya benzerlik gösterir. Yani nesnelere etiketlenen etiketleri otomatik tanımlayıp, izlemek ya da veri aktarmak için radyo frekanslı elektromanyetik alanların temassız veya kablosuz kullanılabilmesidir. Bildiğiniz üzere etiketlerde elektronik olarak depolanan bilgiler yer almaktadır.

RFID teknolojisinin çalışma prensibi ise RFID çipinin bilgileri kalıcı olarak elektronik bir bellekte saklanır. RFID teknolojisindeki etiket bir tane RF alıcısı ile bir tane RF vericisi içermektedir. RFID okuyucusu RFID etiketini sorgulamak için kodlanmış bir radyo frekansı iletir. Etiket ise seri numarası stok numarası parti numarası ya da lot, üretim tarihi ya da ürünü kendine özgü bilgileri gibi iletiyi alır ve tanımlar. RFID teknolojisi ya da sistemleri okuyucu veya etiket türüne göre farklı sınıflara ayrılır.

RFID Sistemleri Kullanım Alanları

Geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hem tüketiciye hem de satıcıya kolaylık sağladığından dolayı günümüzde tüm satış noktaları görmek mümkündür. Neredeyse 2. Dünya savaşından itibaren kullanılmaya başlayıp, günümüze kadar gelen RFID sistemleri ABD Savunma Bakanlığının tedarikçilerin varlıklarını izlenebilir olmasının zorunlu hale getirmesinde sonra kullanımı da ülkemize de ve dünyada hızla artmıştır. Birçok endüstride görmek mümkündür en sık kullanım alanları ise

Stok yönetimi ya da sevkiyat işlemleri

Geçiş sistemlerinde

Üretim ve dokuman takibinde

Personel müdahale algılayıcı ve personel güvenliği ve emniyeti benzeri görevlerde

Bakım onarım operasyonlarında

RFID Görevleri Nelerdir

RFID teknolojisi ile varlık ya da personel takibi yapılabilir. Sahteciliği önleme kimlik kartı, kısıtlı alanları erişimi ve ulaşım envanter yönetimi gibi pek çok görevleri bulunmaktadır. Üretilmekte olan bir otomobile bağlanıp, montaj hattı üzerinden otomobilin ilerlemesini izlemek ya da takip etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda hayat kurtarmak için oldukça önemli bir yere sahip teknolojidir.

RFID Teknolojisini Teknik Özellikleri

RFID teknolojisini teknik özellikleri kısaca şunlardır>