Rezervuar Köpekleri, Kill Bill ve Hateful Eight gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Michael Madsen, yakın zamanda tahliye edildiği lüks bir eve izinsiz girmekten tutuklandı.

Rezervuar Köpekleri yıldızı çarşamba gecesi, 17 Şubat’a kadar yaşadığı La Costa Plajı’ndan Pasifik Sahili Otoyolu’nun hemen karşısındaki 5.3 milyon dolarlık Malibu malikanesinde yakalandı.

DailyMail.com’un haberine göre; Madsen, geçen yıldan beri evde yaşıyordu, ancak kira başka birinin adınaydı. Ev sahibi son iki yıldır kiracıları tahliye ettirmek için uğraşıyordu ve Covid nedeniyle tahliyelerin ertelenmesi nedeniyle yasal sürecin geçmesi birkaç ay sürdü. 17 Şubat’ta da Madsen dahil tüm taraflar tahliye edildi.

Geçen çarşamba saat 20:30 sularında ev sahibi, kiralık evinin güvenlik şirketinden birinin eve girmeye çalıştığını söyleyen bir telefon aldı. Evden birkaç mil uzakta yaşayan ev sahibi geldiğinde 64 yaşındaki Madsen’i ön verandada buldu. 911’i aradı ve Madsen eve izinsiz girmekten tutukladı.