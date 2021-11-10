Reyting Rekortmeni Yargı’nın 9.Bölüm fragmanı yayında!

Yargı’nın 8.bölümde Engin’in, mahkemede verdiği ifadeyle mahkeme salonunda bitmesiyle serbest kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu.

Yeni Bölümde Engin, cinayeti babasının üzerine yıkarak serbest kalıyor bu haberle Ceylin çileden çıkıyor. Ilgaz savcı ise büyük bir oyunun içinde olduklarının şüphesine düşer. Metin Komiser, Ceylin’in babası Zafer’in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz’da olması onu iyice telaşlandırıyor. Ancak Zafer’in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin Komiser, bir erkek cesedinin bulunduğun ihbarını duyunca adeta köşeye sıkıştığı fragmanda görünüyor.

Yargı dizisi her hafta yeni bölümleriyle Pazar 20.00‘da Kanal D’de ekranlarında izleyiciyle buluşuyor!

İşte Yargı’nın 9. bölüm fragmanı