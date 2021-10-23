Reyting Rekortmeni “Kuruluş Osman” 8 Ülkede Daha Yayına Giriyor!

Yayınlanmaya başladığı günden bugüne, reyting sıralamasında zirvedeki yerini korumayı başaran “Kuruluş Osman” dizisi, bugüne kadar dünyada birçok ülkeye satılarak milyonlarca izleyiciye ulaştı. Üçüncü sezonunda da seyircisinden ilgi görmeye devam eden “Kuruluş Osman” farklı coğrafyalardan 38 ülkede yayınlanmaya ederken, şimdi de Afrika’da 8 ülkede yayına girmeye hazırlanıyor.

Cannes’da düzenlenen MIPCOM fuarında Afrika’nın prestijli platformlarından Azam TV’ye satılarak yayınlandığı ülke sayısını 46’ya çıkaracak olan “Kuruluş Osman” dizisi, 2022 itibariyle Zimbabve, Botsvana, Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi ve Malawi’de yayına girecek.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın yaptığı, başrolünde ise Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in oynadığı “Kuruluş Osman”, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları seyircisiyle ekranlarda buluşmaya devam ediyor.