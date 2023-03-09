Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen, tüm ülkeyi yasa boğan depremin ardından sosyal medyadan bir süre uzak kalmış, “Sosyal medyaya bile girmek istemiyorum. Siyasi atışmalar, deprem bölgesinde devam eden sorunlar, kavgalar, tartışmalar derken hiç keyifli veya zaman ayırmak isteyeceğim bir yer gibi gelmiyor açıkcası. Şu anda ve bir süre daha sanki sosyal medya çok zehirli olmaya devam edecek gibi. Aklımızı korumak istiyorsak biraz buralardan uzak durmak en sağlıklısı olacaktır” şeklinde açıklama yapmıştı.

Bir süredir Miss Turkey 2017 finalisti Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ileri sürülen Reynmen, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Reynmen, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladıktan sonra ardından sevgilisi Cansu Kurtaran ile fotoğrafını paylaştı.

İlerleyen saatlerde ise Cansu Kurtaran, Reynmen ile birlikte olduğu fotoğraflarını kolajlı bir şekilde Instagram hesabından “Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

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