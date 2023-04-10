Volume Enhancing Foam saç güçlendirici köpük, ince ve seyrek saçlar için tasarlanmıştır. Köpük formunda geliştirilen bu saç serumu, hem erkekler hem de kadınlar için uygundur. Bu ürün, saçların daha dolgun ve hacimli görünmesine yardımcı olur. Saç köklerini besleyerek saçların doğal bir şekilde uzamasını destekler. Tescilli BioPeptin Complex® içeren formülü sayesinde saçlarınızdaki kırıklarla savaşırken aynı zamanda saçlarınızın dayanıklılığını artırıp güçlenmesini sağlar. Kullanımı kolay olan köpük formu ile saç köklerinize hızlı bir şekilde nüfuz edip, etkisini gösterir.

Volume Enhancing Foam saç güçlendirici köpük, dermatologların kontrolünde geliştirilmiştir. Parabensiz ve hipoalerjeniktir. Klinik olarak test edilmiştir ve tahriş edici değildir. Ftalat içermez ve hayvanlar üzerinde denenmemiştir.

Araştırma Sonuçları:

Saç Güçlendirici Köpük kullanan kadın ve erkeklerden oluşan 33 katılımcıyla yapılan 4 haftalık bağımsız tüketici araştırmasının anket sonuçları:

Kullanıcıların %97’si ince telli saçların daha dolgun ve hacimli göründüğünü/hissettirdiğini söyledi.*

Kullanıcıların %94’ü incelen saçların daha kalın, daha canlı ve bakımlı göründüğünü ifade etti.*

Kullanıcıların %85’inde saç çerçevesindeki ince, seyrelmiş saçların daha dolgun göründüğünü ve daha az kırıldığını belirtti.

Etkin Bileşenler

CANLANDIRMAK / GÜÇLENDİRMEK/ HACİM KAZANDIRMAK

BioPeptin Complex® ️ Teknolojisi: Lipit, peptit, biyotin ve Pantenol içeren tescilli bu teknoloji, saçları kırılmalara karşı korurken saçı besler, güçlendirir ve yumuşatır.

️ Lipit, peptit, biyotin ve Pantenol içeren tescilli bu teknoloji, saçları kırılmalara karşı korurken saçı besler, güçlendirir ve yumuşatır. Ginseng ve Swertia Japonica Bitkisi: Yoğun antioksidan ve B Vitamini içeren bu bitkilerin özleri saçların korunmasına ve canlandırılmasına yardımcı olur.

Yoğun antioksidan ve B Vitamini içeren bu bitkilerin özleri saçların korunmasına ve canlandırılmasına yardımcı olur. Saw Palmetto: İçerdiği yoğun yağ asitler ve bitki sterolleri sayesinde saçları besler ve parlaklık verir.

İçerdiği yoğun yağ asitler ve bitki sterolleri sayesinde saçları besler ve parlaklık verir. Aminoasitler ve B Vitaminleri: Saçları güçlendirmeye ve dolgunlaştırmaya yardımcı olur.

Volume Enhancing Foam Saç Güçlendirici Köpük Nasıl Uygulanır:

Adım 1: Günde bir kez ıslak veya kuru saça uygulayın. İhtiyacı olan bölgeye birkaç kez pompalayın.

Adım 2: Kısa saçlar için kullanırken köpüğü ellerinize pompalayın.

Uzun saçlar için kullanırken saçlarınızı bölümlere ayırın. Ürünü doğrudan saçınıza uygulayın.

Adım 3: Saç derinize ve saç köklerinize parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın. Aşırı kullanmayın. Uygulamadan sonra saçınızı durulamayın, istediğiniz gibi şekillendirin.