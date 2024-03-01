Güzellik ve özellikle cilt bakımı dünyasında bir süredir asit içerikli ürünlerin yükselişi devam ediyor. Bu içeriklerden biri de mutlaka duymuş olacağınız retinol… Özet olarak vücudun hücre döngüsünü artırmaya yardımcı temel maddelerden biri olan A vitamini türevi. Peki ne gibi faydaları mevcut ve nasıl kullanılması gerekli?

Faydaları;

En başta cilt yenilenmesi teşvik ediyor.

Cilt tonunu aydınlatmaya destek oluyor ki özellikle lekeli ciltler için de önemli bir özellik.

Tıkanmış gözenekler, beyaz ve siyah noktaların tedavisinde de etkili bir rol oynuyor.

Kolajen üretimini arttırıyor.

İnce çizgi ve kırışıkların önlenmesini sağlıyor.

Nasıl kullanılmalı?

Bir asit türü olduğu için cilde zarar vermemek adına doğru kullanmak gerekiyor. Dermatologlar 20’li yaşların ortalarından itibaren kullanılmasının güvenli olacağını belirtirken en önemli nokta dozunu iyi ayarlamak. Cildin adapte olabilmesi adına haftada iki kereyle başlamak son derece mantıklı. Hafif tahriş, kızarıklık ya da kuruluk gibi bazı yan etkiler normal sayılsa da hassas bir cilde sahip olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca retinol cildi UV ışınlarına karşı daha hassas hale getireceğinden mutlaka 30 faktör ve üzeri bir güneş kremi kullanmak şart. Bununla birlikte sadece akşamları kullanılması tavsiye ediliyor.