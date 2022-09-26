Kuyruklu Yıldız anlamına gelen Komet ismiyle tanınan Türk resminin yaşayan son büyük ustalarından ressam ve şair Gürkan Coşkun 81 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ressam, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hayal ile gerçeği harmanladığı eserleriyle tanınan sanatçı Komet, ismini, Mehmet Güleryüz’ün, ‘Güldüğüme Bakma’ adlı nehir söyleşisinde anlattığına göre ‘Bill Haley & His Comets’ grubundan esinlerek almıştı.

Türk resmindeki Paris ekolünün en büyük temsilcilerinden olan Komet’in ölüm haberini Alef Yayınevi, Twitter hesabından yaptığı “Hoşçakal Komet” paylaşımıyla duyurdu.