Exxen platformunun en çok izlenen yapımlarından Gibi dizisinin 3. sezonu 21 Ekim – 23 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanmıştı. Dizinin 4. sezonun olup olmayacağı, ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Gibi dizisi hayranlarını heyecanlandıran duyuru bugün yapıldı.

Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın paylaştıkları Gibi dizisinin 4. sezon çekimlerine bugün başlandı.

Gibi dizisinin 4 sezon duyurusu, yeni sezondan ilk kare ile birlikte paylaşıldı.