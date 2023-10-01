Bebek, çocuk ve ebeveynlere yönelik dünyanın sevilen çocuk markalarını kendi çatısı altında toplayan Minycenter, renkli Sonbahar/Kış koleksiyonları ile dikkat çekiyor.

Carter’s Oshkosh, Boboli, Stephen Joseph, Rosalita Señoritas gibi dünyaca ünlü birçok markayı bünyesinde barındıran Minycenter, göz dolduran Sonbahar- Kış Koleksiyonları ile hem ebeveynleri hem de minikleri mutlu ediyor.

Dünyaca ünlü markalarla birlikte, her biri yerli üretim olan özel Minycenter koleksiyonuna ait tasarımlarla da miniklerin en keyifli anlarına eşlik eden Minycenter, kalite ve şıklığı bir arada sunuyor.

Esofman takımlarından, triko tulumlardan elbiselere, yumuşacık uyku tulumlarından rengarenk salopetlere kadar geniş ürün yelpazesi ile minikleri renkli dünyasına davet eden Minycenter uzman alışveriş danışmanları, 7/24 online alışveriş imkanlarıyla en güvenilir yol arkadaşı olarak her zaman annelerin yanında yer alıyor.