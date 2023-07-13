Reha Muhtar, avukatı aracılığı ile savcılığa başvuruda bulundu. Eski sevgilisi Deniz Uğur hakkında, velayetin mahkeme kararı ile kendisine verildiği halde çocuğunu kendisine teslim etmediğini öne sürdü. Uğur’un çocukları üzerinde baskı kurup çocuğunu videoya aldığını ve bu şekilde, yargılama yapıp mahkemeyi etkilemeye çalıştığı iddia edildi.

Muhtar ayrıca şarkıcı Seren Serengil’in, mahkeme sürecinde kendi lehine tanıklık yapacağını fakat Deniz Uğur’un avukatının, Serengil ile görüşmesi sonucunda tanıklık yapmaktan vazgeçtiğini iddia etti. Muhtar, Uğur’dan bu nedenle şikayetçi oldu.

Şikayet kapsamında Uğur hakkında; ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’, ‘yargı görevini yapanı etkileme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlarından soruşturma başlatıldı.