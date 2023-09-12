Forbes, geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü oyuncu Reese Witherspoon’un sahibi olduğu moda ve yaşam tarzı markasının yüzde 70’lik önemli bir hissesinin satın alındığını açıklamıştı. Forbes, Witherspoon’u da, “Kendi kendini yetiştirmiş en zengin aktris” olarak adlandırmıştı. Satışın ardından bazı medya kuruluşları, 47 yaşındaki ünlü oyuncunun milyarderler kulübüne katılmaya yakın olabileceğini öne sürdü. Ancak Witherspoon, konuyla ilgili dedikoduları reddetti.