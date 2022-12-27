Modern sanat galerisi RED art İstanbul, geleneksel karma yılbaşı sergisi “Tis’ the season Tis’ the ART” için geçtiğimiz hafta sonu kapılarını açtı. Sanat ve cemiyet dünyasından bir çok ismin bir arada bulunduğu sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Soğuk bir kış akşamında sanat eserlerinin canlı renk ve dokularıyla ortamı ısıttığı, yılbaşı ruhunun hakim olduğu Red art İstanbul’un galerisinde Subway Jazz Station müzikleriyle katılımcılara eşlik etti.

Serginin açılış partisine katılanlar arasında; Ali Sunal & Nazlı Sunal, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, İbrahim Selim, Hande Uğur, Didem Yağcı, Cihan Ünalan, Gizem Girgin, Hamid Tolouei Fard, Sebla Devidas, Beni Devidas, Tolga Acarlı, Ahu Acarlı, Gülfam Aydın gibi isimler vardı.

7 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek

Red art İstanbul’da, 24 Aralık’ta ziyaretçilerine kapılarını açan sergi, 7 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

Berk Arıkan, Cankat Kalyoncu, Cihan Ünalan, Çağatay Odabaş, Didem Yağcı, Eda Baysal, Ekin Anıl, Emel Ilgaz, Emre Yusufi, Ezo Sunal, Hamid Tolouei Fard, Hande Uğur, İlkem Güneri, Nesren Jake, P.J., Serdar Akkılıç, Tarkan Güveli, Taylan Türkmen, Uğur Orkide’nin eserleri, “Tis’ the season Tis’ the ART” sergisinde sanatseverlerle bulaşacak.