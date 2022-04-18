Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri ile izleyicisine sevindirici haber geldi. Gökbakar’ın Recep İvedik 7’nin çekimlerine başladığı öğrenildi.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü komedyen Şahan Gökbakar sinema tarihine geçen rekortmen filmi Recep İvedik 7 için kolları sıvadı. Bir süredir dinlenen Gökbakar geçen haftalarda dünya devi Disney Plus ile anlaşma yapmıştı. Gökbakar’ın serinin yeni filmi Recep İvedik 7’yi Disney için hazırladığı öğrenildi. Ünlü komedyen filmin oyuncu seçimine başladı. Toplam 6 hafta sürecek çekimler İstanbul ve şehir dışında yapılacak.