Recep İvedik serisinin 1, 2, 3 ve 6. filmleri Netflix platformunda yayınlanıyor. Dijital Netflix, Recep İvedik hayranlarının hoşuna gitmeyecek bir karar aldı. 2019’da vizyona giren Recep İvedik 6 artık Netflix’te izlenemeyecek.

Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarına “Yakında Netflix’e veda edecek dizi ve filmler” başlıklı bir bildirimiyle Recep İvedik 6’nın, 10 Nisan’da Netflix kütüphanesinden kalkacağını duyurdu.

Serinin 1, 2, ve 3. filmleri platformda duracak. Recep İvedik 6’nın ise neden Netflix’ten kaldırılacağı ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.