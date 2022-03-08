Tiyatronun ustası Rasim Öztekin adına, ölümünün 1. yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı‘nda bir anma töreni düzenlendi. Törene kızı Pelin Öztekin ve eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin‘in yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve ‘Seksenler’ dizisinde birlikte yer aldığı Şoray Uzun gibi isimler katıldı. Anma törenine katılan sevenleri, usta sanatçı için boş bir deftere yazı yazarak mezarına çiçekler bıraktı.

Rasim Öztekin’in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, anma töreninde Çocukken babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum uzun süre çekimler için gittiği zaman. Hala kendimi öyleymiş gibi kandırıyorum. Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim. Bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim” cümleleriyle acısını paylaştı.

Rol arkadaşı Şoray Uzun ise, usta sanatçı ile bir anısını anlatarak “Kavuk teslim töreninden önce nasıl devredileceğini konuşuyorduk. Kendisine, ‘Allah korusun, sen vefat edersen ne yapacağız’ dedim. Bana, ‘konuşmayı sen yaparsın’ dedi. Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum. Umarım, mutlusundur. Nurlar içinde yat, seni çok seviyoruz” dedi.