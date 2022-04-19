‘Murda‘ olarak bilinen rapçi Mehmet Önder Doğan hakkında ‘Pahalı’, ‘Duman’ ve ‘Eh Baba’ isimli şarkılarında yer alan sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen davada Mehmet Önder Doğan’ın avukatı Ümit Gürkal Egemen hazır bulunarak müvekkilinin savunmasını gerçekleştirdi.

Mahkeme sanık Mehmet Önder Doğan için Uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme” suçundan TCK’nin 190/2. maddesi uyarınca önce 5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yargılanma sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirerek karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceğini de kararda bildirdi.

Murda (Mehmet Önder Doğan) ise savcılığa verdiği ifadesinde “İki tane ’Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ’Duman’ adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ’Pahalı’ ve ’Eh Baba’ şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir” sözleriyle kendini savunmuştu.