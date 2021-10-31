Rapçi Gazapizm Odasına Kimi Aldı?

Hürriyet’ten Özge Eğirkar’ın haberine göre; bundan 3 sene önce hostes Selin Sinem Dalkılıç, Beşiktaş’ta bir otelde kayıt açtırıp kaldı. Hostesin iddiasına göre, otel görevlileri bir yıl sonra Dalkılıç’ın kimlik bilgileriyle yeni bir giriş kaydı açtı, Gazapizm olarak bilinen ünlü rapçi Anıl Murat Acar’la 4 gün beraber kaldığı bilgileri kaydedildi. O tarihlerde Bodrum’da uçuş görevlisi olan Selin Sinem Dalkılıç, kendisinin aldatıldığını polis sevgilisi tarafından terk edildi. Dalkılıç, otelde konaklamadığını savunarak İstanbul Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurup 30 bin liralık manevi tazminat davası açan Selin Sinem Dalkılıç, avukatının yazdığı dilekçeyi mahkemeye sundu. Yazılan dilekçede şu ifadeler kullanıldı:“2020 yılının yazında evlilik hazırlıkları yapan müvekkilin nişanı bu olay sebebiyle bozulmuştur. Polis olması nedeniyle otel kaydına erişen müvekkilin nişanlısı, müvekkil suç duyurusunda bulunmasına rağmen güvenmemiş, nişanı atmıştır. Müvekkilin eski nişanlısı, davaya konu olan olayı öğrendikten sonra kötü davranmaya, aşırı kıskançlıklar göstermeye başlayarak ağır ithamlarda bulunmuş ve müvekkili yıpranmıştır. Genç bir kadın olan müvekkil, nişanlısına, nişanlısının ailesine ve çevresindeki insanlara hesap vermek zorunda kalmış ve namusunu korumak zorunda kalmıştır. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen uğradığı bu haksızlık sebebiyle ağır üzüntü ve acı yaşayan müvekkil psikolojik çöküntüye uğramış ve hızla kilo kaybetmiştir. Evlenip kendi yuvasını kurmak isteyen müvekkilin hayatı, davalının kişilik haklarına saldırısı ile alt üst olmuştur. Kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle davalı otelden 30 bin lira manevi tazminat istiyoruz”