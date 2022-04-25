“Beta” lakabıyla tanınan 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan rezidanstaki 8. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada gündem olan rapçi için taziye paylaşımları da gelmeye başladı.

Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere sevenlerini de yıkan Beta, Twitter trend listesinde 1. sırada yer aldı. Meslektaşı Beta’nın yaşamını yitirdiğini duyan rapçi Ceza ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ah be kardeşim, öyle üzdün ki mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.