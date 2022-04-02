Ramazan ayında oruç tutma süresi bu yıl 15 saate kadar çıkıyor. Bu süreçte beslenme ve yaşam tarzı ile ilgili uzmanların önerilerini dikkate almak, Ramazan ayını sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirmek açısından önem taşıyor.

Pandeminin hala devam ettiği şu süreçte İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral: ‘’Pandeminin olması sorun değil. Sorun pandemi sürecinde vücudunuzu doğru şekilde korumak. Hasta olmayan ve bu salgından etkilenmemiş kişiler arzu ettiği takdirde oruç tutabilirler’’ dedi. Özyaral’ın oruç tutacakların Ramazan ayını sağlıklı tamamlamaları için aktardığı tavsiyeler ise şöyle;

Orucunuzu, iki bardak ılık su içerek açabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayran, taze sıkılmış meyve suları, maden suyu, sabaha doğru kefir, domates suyu, domates çorbası tüketebilirsiniz.

Öncelikle doyurucu bir salata mutlaka sofranızda bulunmalı. Sahurda, çorba olarak tarhana ya da domates çorbası tüketilebilir.

Mevsim sebze ve meyvelerinden hazırlanan sofralar son derece kıymetlidir. Karbonhidrat ağırlıklı yenilmemelidir. Pide, ekmek ve hamur işleri tüketilebilir. Bunların ölçüsü bir avuç içi büyüklüğü kadar olmalıdır.

Orucunuzu açarken eğer bir tatlı tüketmek istiyorsanız tercihinizi hurmadan yana kullanmalısınız. Hurmanın lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığınıza olumlu etki sağlar.