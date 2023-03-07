Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, tüm Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. 2023 Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı hangi tarihler arasında olacak?
Ramazan ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor.
İlk oruç ne zaman tutulacak?
İlk oruç ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece tutulmaya başlanacak. Ramazan ayı arife gününün denk geldiği 20 Nisan 2023 tarihinde de Müslümanlar son oruçlarını tutacak.
Dini günler takvimi 2023
Üç ayların başlangıcı – 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili – 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili – 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Kadir gecesi – 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı
Ramazan Bayramı Arifesi – 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün – 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün – 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün – 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı
Kurban Bayramı Arifesi – 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün – 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün – 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün – 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün – 01 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili – 26 Eylül Salı