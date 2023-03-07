Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, tüm Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. 2023 Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı hangi tarihler arasında olacak?

Ramazan ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor.

İlk oruç ne zaman tutulacak?

İlk oruç ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece tutulmaya başlanacak. Ramazan ayı arife gününün denk geldiği 20 Nisan 2023 tarihinde de Müslümanlar son oruçlarını tutacak.

Dini günler takvimi 2023

Üç ayların başlangıcı – 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili – 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili – 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Kadir gecesi – 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı Arifesi – 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün – 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün – 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün – 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı Arifesi – 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün – 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün – 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün – 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün – 01 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili – 26 Eylül Salı