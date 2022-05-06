Ramazan sonrası detoks zamanı… Ramazan’da yavaşlayan metabolizma hızını bayramda artırırken oluşabilecek sindirim problemlerinden korunmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz ve aldığımız fazla kilolardan nasıl kurtulabiliriz?

İşte Ramazan sonrası detoks önerisi…

Yiyeceklerinizi seçerken, kabızlık sorunu yaşamamak adına, sebze yemekleri, kuru baklagiller, meyveleri dengeli bir şekilde ekleyin.

Şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlılar daha hafif atlatmanızı sağlayacaktır. Yiyeceğiniz çikolataların yerine, kuru meyveleri yanında fındık, badem ve ceviz alarak tercih etmeye özen gösterin.

SABAH

4 yemek kaşığı kadar yoğurt

2 yemek kaşığı kadar yulaf

1 dilim ananas veya 10 adet çilek

1 çay kaşığı toz tarçın ve çörek otu

ÖĞLE

120 gr kadar et / tavuk / 4 adet köfte / 200 gr kadar taze balık ızgara / fırında / haşlama

Mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

1 bardak maden suyu

ARA ÖĞÜN

1 bardak sade kefir

10 tane çiğ badem

AKŞAM

1 büyük kase detoks çorba (tarifi aşağıda)

1 kase yoğurt

Bol yeşillikli mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok) (zeytin yağı / avakado yağı / hindistan cevizi yağı kullanılabilir)

GECE

1 bardak ılık suya 2 yemek kaşığı kadar organik elma sirkesi koyun ve için.

Artı olarak; gün içerisinde 2 fincan yeşil çay ve 3 lt su tüketimine özen gösterin.