Rahibeliği Bırakıp Striptizci Oldu!

Striptizci olmak için kilisedeki işinden ayrılan eski rahibe Nikole Mitchell, yeni işinin de “kutsal” olduğunu vurguladı. Mitchell, kilisede edindiği deneyiminin striptiz yıldızı olmasında ise çok yardımı olduğunu söyledi.

TV100’de yer alan habere göre, Nikole Mitchell striptizcilik yapmaya başladığından beri neredeyse bir servet kazandı, hatta milyon dolarlık bir büyük malikaneye bile taşındı..

Nikole Mitchell’e göre seks işçiliği “iyileştirici ve özgürleştirici” ve eski rahibe başkalarına da yardım ettiğine inanıyor.

“Rahibeyken kazandığımdan fazla kazanıyorum!”

Mitchell, “Eskiden vaazlar verirdim, şimdi para için soyunuyorum.” diyerek ilginç açıklamalarda bulundu. “Seks işçiliği ile pastoral çalışmanın sandığımızdan daha fazla ortak noktası olduğuna inanıyorum.” diyen Mitchell, “Bir şeyleri yapmayı seven bir dünyada yetiştirildik.” ifadesini kullandı.

“İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, siyah ya da beyaz. Her zaman iki seçenek arasında sıkışıp kaldık.” diyen eski rahibe, “Ben rahibeyken bir ayda kazandığımdan daha fazla para kazanıyorum.” dedi.

Cinsellik ve maneviyatın çarpıştığı, inanç ve fetişlerin buluştuğu, kendini ifade etme ve cinsel tatminin bir araya geldiği bir yerde yaşıyorum.”