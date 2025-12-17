Kitap rafları bu hafta yeniden şekilleniyor. Yerli ve yabancı yazarların yeni eserleri, edebiyattan araştırmaya uzanan geniş bir yelpazede okurlara sunuluyor. Kimi kitaplar güçlü hikâyeleriyle öne çıkarken, kimileri de düşünsel derinliğiyle dikkat çekiyor. Yeni bir okuma serüvenine başlamak isteyenler için haftanın öne çıkan kitaplarını bir araya getirdik.

Diğerlerinin Canı Cehenneme! / İpek Özdemir

İpek Özdemir’ in kitabı Diğerlerinin Canı Cehenneme / Önce Sen, yıllardır üzerimize yüklenen “İdare et”, “Sus”, “Önce onlar” rollerine karşı açılmış bir başkaldırıdır. Kitap, bireyin hem aile hem de toplum içinde sıkışmış tüm rollerine karşı nasıl dik durabileceğini çarpıcı bir dille anlatıyor. Özdemir çocuklukta öğretilen itaat kalıplarının, yetişkinlikte nasıl görünmez zincirlere dönüştüğünü gerçek yaşam öyküleri ile gözler önüne seriyor ve aynı anda, o zincirleri kırmanın mümkün olduğunun da altını çiziyor. Bir sloganın ötesinde; Öz Değere dönüşün, kendini sahiplenmenin ve özgürleşmenin manifestosu niteliğinde olan eser, her sayfası, okuyucuyu kendi aynasında yüzleşmeye davet ediyor.

İyi Ruhlar / B. K. Borison

Nox Yayınları etiketiyle yayımlanan İyi Ruhlar (Good Spirits), modern romantik edebiyatın yükselen yıldızı B. K. Borisonın okuyucuyu hem güldüren hem kalbinden yakalayan büyülü dünyasını bir kez daha gözler önüne seriyor. HarperCollins/Avon etiketiyle tüm dünyada geniş bir okur kitlesine ulaşan kitap, Türkiye’de de romantik komedi türünün yeni fenomeni olmaya aday. Romanın kahramanı Harriet York, hayatındaki küçük aksiliklerle mücadele ettiği bir Aralık sabahında kendini beklenmedik bir sürprizin içinde bulur: Evinde beliriveren, kendisini “Geçmiş Noellerin Hayaleti” olarak tanıtan gizemli bir adam. Harriet’ın düzenli ama kırılgan dünyası, bu tuhaf ziyaretçiyle birlikte hem komik hem duygusal bir yolculuğa dönüşür. Borison, Harriet’ın geçmişiyle yüzleşirken umut, iyileşme ve sevginin gücünü keşfetmesini büyülü bir atmosferle anlatıyor.

Köklerden Gelen Güzellik / Selda Özkök

Selda Özkök, 325 yıllık aile mirasından süzülen Mardin kültürünü modern beslenme, doğal bakım ve bilimsel güzellik bilgisiyle birleştirerek okura “içeriden dışarıya” uzanan benzersiz bir ışıltı yolculuğu sunuyor. Köklerden Gelen Güzellik, Mezopotamya’nın binlerce yıllık bilgeliğini modern beslenme, dermatoloji ve doğal bakım ritüelleriyle birleştiren bütüncül bir yaşam rehberi sunuyor. Mardin’in taş avlularından gelen aile mirasını; anatomi, kozmetoloji ve fitoterapi eğitimleriyle harmanlayan Özkök, okuru renklerin, vitaminlerin, doğal yağların ve şifalı tariflerin dünyasına davet ediyor. Antioksidanlarla dolu kırmızılar, detoks eden yeşiller, gençlik veren turuncular ve mor sebzeler hem sofrayı hem cildi güzelleştiren temel unsurlar olarak kitapta bilimsel bir çerçeveyle açıklanıyor. Kitapta Mardin mutfağının modern yorumları, sağlıklı tabaklar, kolajen destekli tarifler, cilt tiplerine uygun doğal maskeler ve kuşaklar boyunca aktarılan bıttım sabunu, kişniş, yoğurt gibi geleneksel bakım sırları yer alıyor.