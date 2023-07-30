Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç’le birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle insanların kendisini yargılamasını istemediğini ve evlilik konusuna sıcak baktığını söyleyen El Roman, “Doğru, insanların düşünceleri ister istemez yaş farkı olunca her türlü düşünceye kapılabiliyor. Yargılamamak lazım, gerçek ise ciddi ise. Yasemin’le evlilik düşünebilirim çünkü onu seviyorum” ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Yasemin Gergeç ile geçtiğimiz günlerde çıktığı Marmaris tatilinin ardından Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan ikili, gün boyu alışveriş yaptı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, tüm sevenlere ithafen yaptığı ve ‘Sen ve Ben’ ismiyle çıkardığı yeni şarkısını yakında müzikseverlerle buluşturacağını anlatıp, müzik sektörünün son durumu hakkında konuştu.

Müzik dünyasında üretip yazan sanatçıların her zaman avantajlı olduğunu ifade eden şarkıcı, genç isimlere iddialı olmalarını söyleyip “İddialı olmak güzeldir her zaman iddiaları olsun. Her şeyden önemli üretmektir. Kendileri üretip yazanlar her zaman daha avantajlıdır sektör içinde. Birilerinin sözüne bestesine muhtaç olanların işi zordur. Lakin müzik camiasında yıllardır hayatında hiçbir şarkıya imza atmamış isimler bile 50 yılda piyasada kalabiliyor. İyi ekiple, prodüktörle, yapımcı ile çalışmak bunlar kariyerlerine avantaj sağlar” dedi.

Son dönemin ünlü star isimlerinin dünya starı olma iddiaları ile ilgili de konuşan Rafet El Roman, “Yurt dışına açılmak her sanatçının hayali olmuştur ama Türkçe dilinde müziklerin international bir platformda yer alacağına inanmıyorum. Belki dönem dönem olabilir. Belki 20 yılda bir Türk şarkı dünya müzik listelerinde yer alabilirifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden şarkıcı “Bunu bir Barış Manço, Ajda Pekkan ve 90’lı yıllarda Tarkan denedi. Yeni nesil de deneyecektir. Başkalarını topa tutarken bu arada ben de denedim. İngilizce ‘Amerika’yı yaptık, İngilizce ‘Leyla’ şarkımızı yaptık. Amacı hedefin varsa deneyeceksin. Türkiye’de belli yaşlarda belli hedefe ulaşınca insan kendini aşmak sınırları zorlamak istiyor” dedi.

Çapkın etiketinin üzerine yapıştığını söyleyip, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirten 54 yaşındaki şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle insanların kendisini yargılamaması gerektiğini söyledi. El Roman, “Birbirlerine duygusal olarak bağlı insanların aşkla ve yaşla sınırlandırılmaması gerekir. Evet doğru, insanların düşünceleri ister istemez yaş farkı olunca her türlü düşünceye kapılabiliyorlar. Yargılamamak lazım, gerçek ise ciddi ise. ‘Çapkın da çapkın’ diye dillerine dolamışlar. Bırakın da bir Rafet El Roman gibi başarılı, romantik şarkı söyleyen bir adam hani biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok” ifadelerini kullandı. Evliliğe sıcak bakıp bakmadığı sorusuna ise ünlü şarkıcı, “Tabii ki Yasemin ile olabilir çünkü onu seviyorum” şeklinde yanıt verdi.