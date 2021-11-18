Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşadığı iddialarına Berrak Tüzünataç’tan cevap geldi!

Son olarak ‘Biz Böyleyiz’ adlı sinema filminde rol alan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, Aslıhan Doğan Turan’ın Youtube kanalının konuğu oldu. Hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Tüzünataç, Rafael Cemo Çetin ile aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu.

Güzel oyuncu “Özel hayatında kimse var mı?” sorusuna, “Hayır sevgilim yok, kalbim boş, İşlerime odaklandım” şeklinde yanıt verdi.

Öncesinde “Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm oldu” diyen Berrak Tüzünataç, hayatına dair açıklamalar yaptı. Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edilen Tüzünataç, konuyla ilgili çıkan söylentileri yalanladı.