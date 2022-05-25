Santa Farma İlaç Sanayi’nin patronu Sami Kiresepi ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuğu bulunan sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi aldığı acı haberle yıkıldı. Araz’ın daha önce YouTube kanalına konuk ettiği kayınvalidesi Suzan Kiresepi hayata gözlerini yumdu.

Araz’dan duygu dolu cümleler

Kayınvalidesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Rachel Araz acı haberi duygusal sözlerle duyurdu:

“Güzel Suzikam, kuklamoum.. gerçek bir melek oldu. Ne yazsam az kalır, veda etmeye de küsüm çoktandır.. Kalbim paramparça. Yetiştirdiğin iki evlat için, bana yaptığın annelik için, herkese açtığın kalbin ve sofraların için, hayatı bu denli sevmeyi, her saniyesinden keyif almayı öğrettiğin için, evlat nasıl yetiştirilir gösterdiğin için, oğullarına bu kadar güzel sevmeyi öğrettiğin için, evimizi çiçeklendirdiğin için, elimi bir saniye bile bırakmadığın için, seni sen yapan hiçbir şeyden vazgeçmediğin için.. tüm kalbim, benliğim, canım ve ruhumla teşekkür ederim. Anneme de bizi anlat.”

Bodrum’da yaşayan Anne Suzan Kiresepi’nin ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

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