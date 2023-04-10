Ekranların sevilen dizisi ‘Veda Mektubu’nda Aslı karakterine hayat veren Rabia Soytürk, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda depremzede kız çocuklarının eğitim için verilen Yalın konserine gitti.

24 yaşındaki oyuncu, “Çok güzel bir konserdi. Çok güzel bir amaca hizmet ettik. Elimizden geleni yapmışızdır. Umarım kız çocuklarının eğitimi için harcanacak olan bu parada bir noktada katkımız olduysa çok mutlu oluruz. Hem keyifliydi hem de güzel bir amaca hizmet ettiğimiz için çok mutlu oldum. ‘Veda Mektubu’ çok yoğun gidiyor ama bir yandan da çok keyifli gidiyor güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum hepimizin eline sağlık” ifadelerini kullandı.

Soytürk, basın mensuplarının “Geçmişte Sefo ile görüntülenmiştiniz şu an hayatınızda biri var mı?” sorusu üzerine “Sefo benim yakın arkadaşım. Çok seviyorum onu. Kendimi sevdiğim bir dönemdeyim, hayatımda kimse yok” dedi.