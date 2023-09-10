‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının son bölümünde, Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı, büyük ödül olan 1 milyon TL’yi kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olan 24 yaşındaki Güvercin, 1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını belirterek “Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir” dedi.

Son soruda “Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?” sorusu soruldu. Şıklar ise “Ş,V,G,H” olarak verildi.

V harfini seçen Güvercin, verdiği doğru cevap ile ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının 1 Milyon TL’lik büyük ödülünün sahibi oldu. Cevabının doğru olduğunu görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşları tutamadı.