Queens Gambit’in Beth’i Dior’un Yüzü Oldu

The Witch, Emma ve dünyada büyük yankı uyandıran The Queens Gambit dizisinin başrol oyuncusu Anya-Taylor Joy, kariyer basamaklarını hızla çıkarken başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ödül törenlerinde Christian Dior Hautre Coutre marka kıyafetler giyerek, moda severlerin de ilgisini çekmeyi başarmıştı. Fransız marka Dior, bu sefer oyuncuya markada büyük bir rol verdi.

Dior, global marka yüzünün Joy olduğunu şu şekilde açıkladı:

“Markanın yeni yüzü olan Anya, Dior‘un ikonik mirasını kutlayarak, kadın direktörü Maria Grazia Chiuri ile kreatif makyaj ve imaj direktörü Peter Philips‘in tasarımlarını ve koleksiyonlarını sergileyerek kıyafetlerini tanıtacak” şeklinde ifade etti.

Anya-Taylor Joy‘un kırmızı halılarda tercih ettiği bazı Dior Houte Coutre kıyafetleri;