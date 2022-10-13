Vücudumuzda belki de en hassas ve bakıma ihtiyaç duyan yerlerden biri dudaklarımız. Özellikle soğuklar havalarda daha fazla hasar gören dudaklar nemlendirmenin yanı sıra ekstra bir bakıma ihtiyaç duyar. Doğru bakım sağlanmadığı takdirde hem hasar görecek olan hem de kullanacağınız kozmetik ürünlerinden yeterli verimi alamayacağınız dudaklarınızı nasıl daha sağlıklı, pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşturabiliriz? İşte bunun için, sizlere hazırladığımız dudak bakımı tüyolarımız..

Nem kazandırın

Nemini kaybeden dudaklar kurumaya ve çatlamaya oldukça müsait bir hâle gelir. Bu durum sağlıksız bir görüntü oluşturduğu gibi dudak yeme alışkanlığına başlama sebebi de yaratabiliyor. Peki dudaklarımızı nasıl sürekli nemli tutabiliriz? Öncelikle mat ruj kullanmaktan kaçının. Soğuk havalarda zaten kurumaya meyilli olan dudaklar mat ruj uygulandığı zaman dudaktaki kuru alanları doldurup daha çabuk çatlamasına neden olmaktadır. Bu nedenle eğer kullanılacaksa mutlaka öncesinde dudakların nemlendirilmesi gerekir. Sağlıklı bir şekilde dudaklarınızı nemlendirmek için ise aleo vera, organik bal, zeytinyağı ve çeşitli dudak nemlendiricileri kullanabilirsiniz.

Dudak peelingi uygulayın

Dudak peelengi, dudaktaki ölü hücrelerin temizlenmesini ve daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bu nedenle dudak bakımında oldukça önemli bir role sahiptir. Peelingleri dışarıdan temin edebileceğiniz gibi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Toz şeker ve bal karışımını dudağınıza dairesel masajlarla uygulayıp sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm elde etmeniz mümkün.

Bol su tüketin

Su cilt üzerinde tamir etme etkisine sahip olduğundan dudak bakımı için oldukça önemlidir. Su sayesinde yenilenen hücreler cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Yeterli miktarda su tüketilmediği zaman kuruyan dudaklar parlaklığını ve nemini kaybetmeye başlar. Bu nedenle dudaklarınızın daha sağlıklı ve canlı olmasını istiyorsanız bolca su tüketmelisiniz.

E vitamini kullanın

Cilt ürünlerinin çoğunun içeriğinde bulunan E vitamini, içerdiği antioksidanlar sayesinde hücre yenilemesini destekler ve kuruyan dudaklarda yeni hücrelerin yüzeye daha hızlı şekilde ulaşmasını sağlar. Bu nedenle düzenli kullanılan E vitamini, dudaklarınızın daha yumuşak bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olacaktır.

Dudaklarınızı makyajdan arındırın

Bir çok insan gün içerisinde kullandığı rujların silindiğini sanıp sonrasında dudaklarını temizleme ihtiyacı duymuyor. Fakat gözle görülmese bile dudak yüzeyinde kalan ruj kalıntıları dudağınızın nefes almasını engelleyerek bir süre sonra sağlıksız bir görünüme ulaşmasına neden oluyor. Bu sebeple mutlaka her gece, yatmadan önce dudaklarınızı olabildiğince temizlemeye ve arındırmaya özen gösterin.

Başak Umut

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