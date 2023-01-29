Sağlıklı bir cildimizin olması için doğru cilt bakım rutinimizi oluşturmamız gerekir. Birbirinden farklı doğal yağlarla cildinizin ışıl ışıl parlaması, nemli kalması ve sıkı bir görünüme sahip olması mümkün. Siz de cildinizi temiz içeriklerle yenilemek istiyor ancak hangi yağdan yararlanacağınızı bilmiyorsanız bu içeriğimiz tam size göre.

İşte pürüzsüz bir cilde ulaşmada kullanılabilecek doğal yağlar!

Avokado Yağı:

Potasyum, Kalsiyum, Demir ve Magnezyum gibi mineraller ve A, B, E, ve K vitaminleriyle tam bir cilt dostu olan Avokado, hem meyve hem de yağ formunda kullanılarak cildi besler ve demlendirir. Avokado yağında bulunan Beta- Karoten ve antioksidanlar, ciltte oluşan güneş yanıklarının giderilmesine yardımcı olur. Kolajen üretimine de yardımcı olan avokado yağı, yaşlanmayla birlikte yaşanan kolajen azalması sonucu ortaya çıkan ince çizgi oluşumunun önüne geçer.

Kuşburnu Çekirdeği Yağı:

İçerisinde bulunan vitamin, mineral ve Linoleik asitle sebum dengesini bozmadan cildi muazzam şekilde nemlendiren kuşburnu çekirdeği yağı, A,D ve E vitaminlerinin yanı sıra barındırdığı esansiyel yağlarla cildin genç görünmesini sağlar ve kırışıklıklarla savaşır. Cilt lekelerinin yok edilmesi, cilt tonunu eşitleme ve aydınlatıcı etkisiyle de tercih sebebi olan bu yağ, aynı zamanda gözenek sıkılaştırıcı etkiye de sahip.

Shea Yağı:

Karite yağı olarak da bilinen Shea yağı, gıdadan kozmetiğe pek çok farklı alanda kullanılıyor. İçerisinde bulundurduğu A vitamini sayesinde akne ve sivilcelerle savaşan bu yağ, A vitamininin yanı sıra içerisinde bulunan E vitamini sayesinde de anti-aging (yaşlanma karşıtı) rol oynayarak, ciltte oluşan yaşlanma belirtilerini önleme ve giderme özelliğini taşır. Ayrıca antioksidan kaynağı olan Shea, cildi hızlı ve etkili bir biçimde nemlendirir.

Üzüm Çekirdeği Yağı:

E vitamini, linoleik asit, Omega 3, 6, ve 9, antioksidan ve esansiyel yağ asidi bakımından zengin olan üzüm çekirdeği yağının cilde sayısız faydası bulunuyor. Akne ve sivilcelerin giderilmesi, yara ve sivilce izlerinin yok edilmesi, yaşlılık ve güneş lekelerinin giderilmesi ve cildin nem oranının düzenlenmesine yardımcı olan üzüm çekirdeği yağı, aynı zamanda cilt tonunun eşitlenmesi ve göz çevresindeki koyu halkaların giderilmesinde de etkili oluyor.

Badem Yağı:

Hipoalerjenik özelliği sayesinde hassas ciltlerin de tercih edebileceği badem yağı, cildi UN ışınlarından gelen zararlı radikallerden koruduğu gibi erken yaşlanma belirtilerinin giderilmesinde de kullanılıyor. Göz torbalarına ve koyu halkalara karşı mucizevi sonuçlar yaratan badem yağı, A vitamini içermesi sebebiyle akne ve iltihaplanmaların giderilmesinde de tercih edilebiliyor. Ayrıca çinko bakımından zengin olan bu yağ, ciltte oluşan kızarıklıkların dindirilmesini sağlar.

Susam Yağı:

Susam yağı, Fosfor, Magnezyum, Demir, Manganez, Kalsiyum, Çinko, B6, zengin mineral ve vitaminleri içermesi sebebiyle tam bir cilt dostu. Çinko içermesi sebebiyle cildin yapıtaşı kolajen üretimini arttırarak cildi yumuşatıyor ve elastikiyetini güçlendiriyor. Cilt pullanmalarını ve kızarıklıklarını gideren bu yağ, gözenekleri temizleyerek akne ve siyah nokta oluşumunu önlüyor.

Hindistan Cevizi Yağı:

Mutfaktan cilt bakımına kadar birço alanda kullanılan Hindistan Cevizi Yağı, içerisinde bulundurduğu miristik, palmitik ve kaprilik yağ asitleri ve içerisinde neredeyse %50 oranında bulunan laurik asit ile antibakteriyel ve antienflamatuar özelliğe sahip. E vitamini bulundurması sebebiyle cildi nemlendirme özelliğine sahip olan Hindistan Cevizi yağı, cilt bariyeri onarımını sağlar ve yaşlanma belirtileriyle savaşır.

Çay Ağacı Yağı:

Son zamanlarda değerinin anlaşılması üzerine kozmetik sektörünün vazgeçilmez ürünü haline gelen çay ağacı yağı, antibakteriyel özelliği ile ciltte oluşan tahriş ve şişmeleri yatıştırıyor. Gözeneklerde biriken yağı ve kiri arındıran bu mucizevi yağ, akne ve sivilce tedavisinde de kullanılıyor.

(Yağları kullanmada önce alerjiniz olup olmadığını öğrenmek ve küçük bir alanda test etmek önemlidir!)

Elif Hilal Taşçı