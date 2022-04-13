Quentin Tarantino’nun unutulmaz filmi Pulp Fiction’ın (Ucuz Roman) yıldızları Samuel L. Jackson ve Uma Thurman yıllar sonra ilk kez The Kill Room adlı benzer bir yapımda bir araya geliyor.

Kara komedi türündeki yeni film bir kara para aklama hikayesini anlatacak.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Jonathan Jacobson’ın senaryosunu yazdığı, Nicol Paone’nin yöneteceği film bir tetikçinin yanlışlıkla sanat dünyasında sansasyon yaratmasını konu alacak. Hikayedeki tetikçinin patronunu Jackson, sanat simsarını da Thurman canlandıracak.