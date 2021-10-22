PuCCa’ya Hakaretten Hapis Cezası!

Pucca adıyla tanınan yazar ve sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım’ın 19 Temmuz 2020 tarihinde sosyal medya hesabı aracılığıyla, cinsiyet farklılığına dayanarak birebir farklılaştırmaya dair paylaşımlar yaptığının ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı ve 5 ay 18 gün hapis cezasına tabi tutuldu.

“Kasti Bir Suç İşlemedim”

Yıldırım ifadesinde olay olan paylaşımın tarafınca yapıldığını onayladı. Paylaşımın yapıldığı süre zarfında eski eşi Osman Karagöz ile birlikte olduğunu, Karagöz’ün paylaşımı kendisine istinaden yaptığını söylediğine değinildi. Aralarındaki iletişimden dışarı bir imasının bulunmadığını ve paylaşıldığı dönemde dikkat çekmediğini belirtti. Kasti bir suç işlemediğini dile getirerek suçlamayı reddetti.

Yıldırım, Twitter’dan son olarak: “Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi?????? dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. işin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde ‘erkeklerden hoşlanmıyorum’ diye yazdılar. Umarım bu işin sonunda erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin olmak için bana bilir kişi atamazlar. Başıma ne geldiyse erkekler yüzünden geldi! Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer.” paylaşımını yaptı.