Sürdürülebilirliği ütopikleştiren günlerden biri: Black Friday, diğer bilinen adıyla Kara Cuma. Her kasım ayının son cuma günü gerçekleştirilen, mağazaların indirim adı altındaki piyasa oyunu, çeşitli markalar tarafından sosyal bir etkiye dönüştürülerek, tüketime ara veriyor. “Kara” kelimesinde iyileşmeye giden markalar ise her ne kadar söylemsel olarak bu günü olumlasa da, altında yatan insan ve piyasa algısı ile tamamıyla yıpratıcı bir konumda.

Bu sene de tüketim çılgınlığına karşı mücadele edilmesi gerektiğini düşünen mağazalar, “Kara Cuma” nedeniyle geçici olarak kapandılar.

Black Friday’de repo veren markalar arasından Freedom of Space: “Tabii ki alışveriş karşıtı bir marka değiliz. Devamlılığını müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına göre sürdüren bir marka olarak böyle olmamız da düşünülemez. İçerisinde bulunduğumuz pandemi süreci hepimizin dünyayı görme şeklini, düşünme şeklini değiştirdi. Alışveriş alışkanlıklarımızı da değiştirmesini umuyoruz.” ifadelerinde bulunuyor.

“Karşısında durduğumuz şey, toplumumuza yapılan psikolojik alışveriş baskısıdır!”

“Karşısında durduğumuz şey, toplumumuza yapılan psikolojik alışveriş baskısıdır! Sokakta, evde, arabada, telefonda herhangi bir yeri ilk açtığınızda yapılan bu baskının karşısında durarak çevreye ve kendimize olan saygımızı gösterebiliriz.”

“Dünyaya, kültürümüze ve kendimize farkında olmadan zarar veren bir tüketim çılgınlığı yerine daha düşünceli, keyifli ve akıllıca alışveriş yapan bireyler olmamız gerektiğine hepimizin inandığına eminiz.”

“Bu hareket, varolan düzen içerisinde bir değişiklik yaratmayacaktır. Ancak en azından bizi anlayacak insanlara farklı bir bakış açısı sunacağımıza inanıyoruz. Biliyoruz ki değişimler zaman alır. Bu hareketimiz bir kişide bile bir anlam ifade edecekse bu bizim için değerlidir.” sözleriyle konuyu özetliyor.

Daha sürdürülebilir bir dünya geometrisine!