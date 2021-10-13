Probiyotik Nedir Hangi Besinlerde Bulunur?

Probiyotik Nedir? sağlık için önemli ve gerekli olan iyi bakterilerdir. bağırsak ve mide florasının doğal dengesini koruyup, besinlerden aldığınız vitamini ve minerallerin emilimini artırıp, sindirimi kolaylaştırmaktadır. Bağırsak ve mide florasındaki dengenin bozulması iltihaplı bağırsak hastalıklarına, bağırsak kanseri, obezite, diyabet, ve alerji gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Probiyotiğin vücut için faydaları bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Dost bakteriler olarak nitelendirilen probiyotik, bağışıklık sisteminin güçlendirmek den utunda gastrointestinsal hastalıkların tedavisine, idrar yolu enfeksiyonlarından alerji gelişiminin önlenmesine kadar pek çok hastalığın tedavisinde oldukça etkilidir.

Probiyotik Eksikliği Nedir

Probiyotikler vücutta hastalık oluşumunu engelleyen ve en fazla mide ve bağırsaklarda bulanan yararlı bakterilerdir. Vücutta bulunan yararlı ve zararlı bakterileri bir denge ve düzen içerisinde bulunurlar. Bunların herhangi birisinde eksiklik ya da fazlalık olması halinde bile çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Probiyotik eksikliği sonucunda da gaz ve şişlik, kabızlık, reflü, bilinç bulanıklığı, kronik yorgunluk, deprasyon, mantar enfeksiyonu, akne ve sivilce gibi cilt hastalıkları ile bulanık görme sersemlik ritim bozukluğu, gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Peki Hangi Besinlerde Probiyotik Var

Probiyotik eksiliğini gidermek ve buna bağlı şikayetleri yok etmek için probiyotik içeren besinler tüketmeniz daha faydalı olacaktır. Ayrıca gıda takviyeleri ile ve probiyotik eksiliğini giderebilirsiniz. Ancak probiyotik içeren besinler tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.



Probiyotik eksikliği gidermek için günde en az iki porsiyon probiyotik içeren besinleri beslenme listenize eklemeniz gerekir. En çok probiyotik içeren besinler ise ev yapımı yoğurt kefir, keçi sütü, ayran tarhana, sirke, turşu, ve bozadır. Ayrıca probiyotik gücüm çok fazla olsun diyenlerdenseniz bu yararlı bakterilerin beslenmesini sağlayan prebiyotikleri de beslenme listenizden eksik etmemelisiniz.

Eğer probiyotik alımınız yeteri kadar değilse bu dost bakterileri vücudunuzda yeteri kadar çoğalmazlar ve vücuttaki görevlerini yerine getiremeyerek çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olurlar. Probiyotiğin beslenmesini sağlayan prebiyotik ise; hindiba, muz, elma, soğan, sarımsak, yer elması , arpa, yulaf, ve keten tohumunda yer almaktadır. Genel vücut sağlığında bağırsakların ve midenin sağlıklı çalışmas da probiyotiğin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor. Dolayısı ile gün içinde yoğurt kefir ve benzeri ürünerin daha fazla tüketilmesi gerektiğinn altını çizen uzmanlar özellikle çocukluk dönemde probiyotik eksikliğini giderilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çocuklara hazır gıda gazlı içecek benzeri ürünler erine doğal beslenmenin doğal sağlıklı oduğunu ööğretlmesi gerektiği belirtiliyor.

Probiyotik Eksikliği Nasıl Anlaşılır

Probiyotik eksikliği durumunda vücuttak bazı şikaytler söz konusu olabilir. Bunlardan başlıcaları gaz şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık olmaktadır. Hazır gıdalar yağlı şekleri ve tuzlu gıdalar tüketmek yerine doğal ve sağlıklı besinleri tercih etmelisiniz. eczanelerde probiyotik haplar damlalar şeklinde satılan probiyotkile yerine doğal besinlerintercih edilmesi daha sağlıklı olur. ayrıca yediğiniz besinlerden alacağınız probiyotikler vücutta hemen etki etmezler. Probiyotik eksikliğine bağlı şikayetler düzenli probiyotik alımından en az 2 hafta sonra ortadan kalkmaktadır.