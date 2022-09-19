Dünyanın ilk stick yapıştırıcı üreticisi Henkel, Pritt stick yapıştırıcılardan başlayarak tüketici yapıştırıcıları portföyünü plastik içermeyen yeni blister ambalajlarla global düzeyde geliştiriyor. Yeni plastik içermeyen blister ambalajlar, minimum %85 geri dönüştürülmüş kağıttan üretiliyor ve tamamen geri dönüştürülebilir olma özellikleriyle öne çıkıyor. Şirket, bu çözüm ile yılda 1.000 ton plastiğin azaltılmasına katkıda bulunacak. Yeni ambalaj konsepti, şirketin sürdürülebilirlik hedefi ve 2025 ambalaj hedefleri ile uyumlu olarak, geri dönüştürülmüş ürünlerin yeniden döngüsel ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Pritt markası, sürdürülebilir çözümler sunma, doğal yapıştırma gücü ve dünya çapında sosyal sorumluluğa değer verme geleneği ile tanınıyor. Henkel de yıllardan beri, toplumun artan kullanıcı güvenliği hassasiyeti ve sürdürülebilirlik taleplerine karşılık olarak özellikle çocukların yararlarını göz önünde bulunduruyor, ürünlerinin kalitesini ve formülasyonunu bu çerçevede sürekli olarak iyileştiriyor. Güçlü şirket, tüketici yapıştırıcıları için ambalajda sürdürülebilirlik standartları belirleyerek temel marka kimliğini daha da yüksek bir seviyeye taşıyor.

Pritt Uluslararası Marka Müdürü Berna Aksu, “Pritt, 50 yılı aşkın bir süreden bu yana sürdürülebilir inovasyonun öncüsü olarak kabul ediliyor. Bugünden itibaren de ambalajlarımızdan plastiği çıkarıyoruz ve en az %85 geri dönüştürülmüş ve %100 geri dönüştürülebilir blister ambalajlarımızı kullanıma sunuyoruz. Plastik içermeyen blister ambalajlarımızdan oluşan yeni ambalaj konseptimiz, sürdürülebilir çözümleri daha da ileriye götürerek pazarda çok şeyi değiştirecek. Tedarik zincirimizde gerçekleştirdiğimiz yıllarca süren çalışmalardan ve birçok düzenlemeden sonra, bir adım daha ileri gitmekten ve ilk yeni nesil sürdürülebilir inovasyonumuzu tüketicilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz. Üstelik Pritt sadece bir başlangıç olacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni ambalaj konseptimizi tüm tüketici yapıştırıcı portföyümüze de adım adım uygulamayı hedefliyoruz. Bu konseptle plastik ayak izimizi yılda 1.000 ton azaltmayı hedefliyoruz.” diyor.

1969 yılında icat edilmesinden bu yana, Pritt stick yapıştırıcılar, dünya genelinde sayısız çocuğun yaratıcılıklarını ifade etmesine ve el işleriyle motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Pritt stick yapıştırıcılar, yüksek performansını koruyarak %97 doğal içerikten (su dahil) ve ruj formundaki ambalajı ise %65’e kadar geri dönüştürülmüş plastikten oluşuyor. Ayrıca Pritt stick yapıştırıcılar, ilk yapışma esnasında çocuklara esneklik sağlarken yaratıcı çalışmaları için uzun süreli bir yapışma imkanı sağlıyor. Çocukların sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanmaları ve el işlerini yaparken çok daha eğlenceli bir deneyim yaşamaları için yapıştırıcılar, su altı dünyasından kaplumbağa, ahtapot ve denizatı gibi çeşitli figürler ile satışa sunulacak. Ayrıca Pritt, okul sezonuna özel olarak tasarladığı, mavi ve turuncu metalik renklerdeki yeni stick yapıştırıcılarıyla da bir kez daha çocukların kalbini kazanacak.

Okul sezonunun başlamasıyla birlikte Pritt, dijital tüketici deneyimini de geliştirmek istiyor. Ambalajların üzerindeki QR kodla mobil cihazlardan erişilebilen yeni www.prittunderthesea.com web sitesinde, birçok detaylı bilginin yanı sıra farklı eğlenceli içerikler de çocukları bekliyor. Ziyaretçiler, artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde, 360 derece dijital bir deneyim yaşayabiliyor, örneğin Pritt karakterlerini kendi oturma odalarına taşıyabiliyorlar. Buna ek olarak web sitesi, yaratıcı el işi ipuçları da dahil olmak üzere, sürdürülebilir ambalajlama ve Pritt stick yapıştırıcıların doğal bileşenleri hakkında bilgiler de sağlıyor.