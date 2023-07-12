Amazon’un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan Prime Day, bu yıl Türkiye’de 11 – 17 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden modaya, güzellikten elektrikli ev aletlerine yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek.

Bu yıl Amazon Türkiye’nin Prime Day için başka bir sürprizi daha var. Bu yıl Amazon.com.tr, indirim kampanyasının kurgusunda kuralları tersine çevirdi ve indirime girecek ürün ve markaları müşteriler ile birlikte belirledi. Dünyada müşteri odaklılığıyla tanınan Amazon, Prime Day kampanyasında yenilikçi bir dokunuşla müşterilerinin indirim taleplerini toplamak için Prime İndirim Avcıları’nı görevlendirdi.

Türkiye’nin en çok takip edilen influencer’larından olan ve bugüne kadar kaçırılmayacak indirimleri takipçileriyle paylaşan isimlerden oluşan Prime İndirim Avcıları, Prime Day’e kadar takipçilerinden indirim istedikleri marka ve ürün tercihlerini topladı ve Prime Day indirimleri belirlenirken de bu ürünlerin önceliklendirilmesi sağlandı. Prime Day indirimlerini belirlemekte rol oynayan influencer’lar, Berfu Yenenler (@berfuyenenler), Berk Keklik (@uberkuloz), Ceyda Kasabalı Albayram (@ceydakasabali), Danla Bilic (@danlabilic), Tuğba Yılmaz (@heytuvba) olarak sıralandı.

Prime İndirim Avcıları’nın topladığı indirimlerle modadan dekorasyona, kişisel bakım ve kozmetikten kitap ve elektroniğe pek çok kategoride avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor.

Prime üyesi olmanın tam zamanı:

11 – 17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dahil 39TL’ye sunan Prime üyeliğini bir ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. İşte sayısız Prime avantajlarından bazıları:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Prime’a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 250 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 250 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor.

Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor. Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Rüyanda Görürsün” de dahil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyorlar.

Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Rüyanda Görürsün” de dahil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyorlar. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden hemen üye olup Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.