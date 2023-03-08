33. yılında olan Pretty Woman, izleyicisine bir romantik komedi filminden daha çok şey vadediyor. Adı duyulduğu anda şarkısının mırıldanmaya başlandığı, Julia Roberts ve Richard Gere uyumuyla hala dönüp dönüp izlenen nadir filmlerden biri olan Pretty Woman, aynı zamanda unutulmayan görünümleriyle de konuşulmaya devam ediyor.

Amerikalı tasarımcı Marilyn Vance’in önderliğinde hazırlanan Vivian Ward’ün (Julia Roberts) ikonik parçalarının, filmin hayranlık uyandıran yönlerinden biri olduğunu kabul etmeliyiz. Vivian’ın ilk sahneden itibaren bir külkedisi misali değişen tarzı izleyiciye unutulmaz bir görsel şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dönemin modasına da yön veriyor. Sarı peruğu ve deri çizmeleriyle karşımıza çıkan Vivian’ın, parlak kırmızı elbisesi ve beyaz eldivenleriyle filmin imza görünümüne geçiş süreci eminim ki hepimizin büyülendiği anlardan birisidir. Gelin birlikte Vivian Ward’ün göz kamaştıran görünümlerini tekrar hatırlayalım.

Ezgi ER

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