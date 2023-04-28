Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi “Prestij Meselesi”, 3 Şubat’ta vizyona girmesinden üç gün sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapım şirketinin kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Filmin yeni vizyon tarihi 2 Haziran Cuma günü oldu.

Ünlü şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül, yapımcılığını ise Murat Tokat üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül,Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Defne Samyeli, Barış Murat Yağcı, Nursel Köse ve Zafer Ergin yer alıyor.