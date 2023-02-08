Senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül‘ün üstlendiği Prestij Meselesi, geçtiğimiz hafta vizyona girmişti. Prestij Müzik‘in aynı zamanda Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz’in yükselme hikayesini anlatan filmden erteleme kararı geldi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği Kahramanmaraş depremi sonrası Boyut Film, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Prestij Meselesi filmini vizyondan çektiğini duyurdu. Filmin yeni vizyon tarihi ise henüz belli değil.

“Ülkemizde böylesi üzücü gelişmeler yaşanırken, yüreğimizde büyük bir acı varken eğlence müzik ve komedi unsurları barındıran Prestij Meselesi filmimizin gösterime devam etmesini doğru bulmuyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere filmimizi ileri bir tarihi erteliyoruz.”

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