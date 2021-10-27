Prenses Gala’da

Alacakaranlık serisi çıktığından beri adından söz ettiren Kristen Stewart şimdilerde İngiltere Prensesi Diana‘nın hayatının anlatıldığı filmde başrol de oynayarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dün akşam Los Angeles’ta düzenlenen galada güzel oyuncu 8 yıldır yüzü olduğu Fransız modaevi olan Chanel‘in tasarımlarından birini giydi. Galaya rol arkadaşı Jack Farthing ve filmin yönetmeni Pablo Larrain ile katıldı.

Kristen Stewart – Jack Farthing

Kristen Stewart – Pablo Larrain

Stewart duygularını şu sözlerle dile getirdi, “Diana’yı oynamak benim için bir gururdu. Arkasında bıraktığı miras çok büyük. Benim için onun hayallerini anlamak, onun neler yaşadığını çözmek ve nasıl hissettiğini anlamak fazla kişiseldi. Bilmediğimiz çok şey vardı. Bizler ona sadece hayrandık” dedi.

Film ülkemizde de 5 Kasımda vizyona girecek.