Prenses Diana’nın özel eşyaları kime kalacak?

Prenses Diana’dan miras kalan özel eşyalarının hangi torununa kalacağı merak ediliyor. İngiliz basınında yer haberlere göre, en değerli parçaların, 6 yaşındaki Prenses Charlotte’a kalacağı iddia edildi.

Prenses Charlotte’ın babası olan Prens William kral olmaya hazırlanıyor. Prenses, reşit olduktan sonra birçok eşyayı kullanabilecek.

Düğününde takabilecek

Prenses Diana’nın düğün tacını Prenses Charlotte kendi düğününde takmayı beklemesi gerekecek.

Öte yandan Prens Harry ve Düşes Meghan çifti, kızlarına Diana’nın adını vermesine rağmen Minik Diana’nın bir unvanı olmadığı için bu eşyalar üzerinde çok az hak sahibi.