İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Diana 1997 yılında Paris’te peşine takılan paparazzilerden kaçarken trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuştu. Onca yıl geçmesine rağmen hala adından söz ettiren Prenses Diana‘nın kaleme aldığı bazı mektuplar ve kartlar yılar sonra ortaya çıktı.

Prenses Diana, 1995 yılında Royal Brompton Hastanesi’nde tanıştığı Kassem çiftine yazdığı mektuplarda, Prenses’in “Çok zor zamanlar geçiriyorum ve ciddi bir baskı var ve her taraftan geliyor. Bazen başımı dik tutmak çok zor” ifadeleri dikkatleri çekerken bir başka mektubunda ise “Bu boşanma sürecinde neler yaşayacağımı bir yıl önce bilseydim, asla izin vermezdim. Umutsuz ve çirkin” ifadelerini yer veriyor.

16 Şubat’ta gerçekleşecek olan açık artırmada 90 bin sterline alıcı bulması bekleniyor. Elde edilen gelir Prenses Diana’nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlanacak.

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