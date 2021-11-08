“Mutsuz” Prenses Charlene’den nihayet mutlu pozlar!

Monaco Prensesi Charlene sonunda kocasına ve çocuklarına kavuştu. Uzun süredir Güney Afrika’da olan ve tedavi gören Prenses, kocası Prens Albert ile yaşadığı sorunlarla biliniyordu.

10 ay boyunca kaldığı Güney Afrika’dan Monaco krallığına ait özel jet ile Fransa’nın Nice kentine uçtu. Oradan da Monaco’ya geçen Prenses Charlene, altı yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques’ı önünde sıkıca tutarken, elini kocasının boynuna dolayarak hem boşanma iddialarını yalanladı hem de ailesiyle samimi görüntüler verdi.

Memleketi Güney Afrika’da yakalandığı “ciddi sinüs enfeksiyonu” nedeniyle seyahat edememişti. Bu sebeple çocuklarının ilk okul günü dahil, eşiyle 10. evlilik yıldönümlerini bile kaçıran Prenses Charlene’in babası Mike Wittstock, kızının Monaco’ya dönmesini “Tanrıya şükür evine döndü.” şeklinde nitelendirdi.

Prensesin Güney Afrika seyahatini uzatması hakkında çıkan boşanma spekülasyonlarına rağmen Monaco kraliyet sözcüsü “Prenses iyi bir ruh halinde ve eve dönmeyi dört gözle bekliyor.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

2011’de evlenen çiftin düğününden hemen önce Prens Albert’in evlilik dışı çocukları ortaya çıktı. İddialara göre Charlene evlenmeyi istemedi. Düğünden önce de Charlene’in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı basına yansıdı. Ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşti. Seremoni sırasında Charlene’in mutlu görünmemesi ve sürekli olarak ağlaması ‘mutluluktan değil mutsuzluktan ağlıyor’ yorumlarına yol açmıştı. Sonrasında da eşinin yanında sürekli mutsuz görünen ve evlilikten sonra “prenses” unvanını alan Charlene, basında “mutsuz prenses” olarak anılıyor.