Prens Harry İngiliz Kraliyetteki görevlerinden istifa ettikten sonra eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte Kuzey Amerika’ya yerleşen Prens, kendisinin ve ailesinin anavatanı olan İngiltere’de güvende olmadıklarını söyledi.

Ailesinin ve kendisinin güvenliğini sağlamak için özel bir güvenlik ekibi tutan Sussex Dükü Prens Harry, son dönemde neo-Naziler’den ve radikallerden aldıkları tehditlerin artması üzerine anavatanlarında daha fazla korumaya ihtiyacı olduklarını dillendirdi. Daha önce ingiltere polisine güvenlik talebinde bulunan Prens Harry’in bu kararı onanmamıştı.

Prens Harry: “İngiliz Hükümeti güvenliğimizi sağlamadığı takdirde yasal işlem başlatacağız” ifadesinde bulundu.